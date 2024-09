"La franca vittoria ottenuta a Cagliari ha confermato che il Napoli può essere un fattore anche per lo scudetto". Lo scrive Fabio Capello oggi sulla Gazzetta dello Sport.

L'ex tecnico di Milan, Roma e Juve non ha dubbi: gli azzurri se la giocheranno fino alla fine. "E il motivo è molto semplice: la squadra di Antonio Conte ha solo il campionato e a questo può dedicare anima e corpo. Non avere gli impegni delle coppe europee può essere un vantaggio considerevole rispetto alle avversarie, che fra una gara e l’altra avranno poco tempo per lavorare assieme. Certo, l’Inter resta la favorita numero uno, soprattutto per la completezza dell’organico, ma questo Napoli, se manterrà continuità, può arrivare a giocarsela fino alla fine. La svolta secondo me c’è stata in estate, quando è stato preso Antonio Conte, un allenatore che ha voglia di lavorare e di vincere e che non lascia nulla al caso. In più ha anche l’esperienza giusta visto che di scudetti ne ha già portati a casa quattro. Lui sa come si fa", assicura Capello.

"Questo Napoli ha le potenzialità per restare là in alto. Anche se la favorita per la vittoria dello scudetto resta l’Inter, pure dopo il mezzo passo falso di Monza - spiega Capello -. A volte Simone Inzaghi ha fatto dei turnover un po’ discutibili, ma poi è sempre stato bravo a riprendersi e la sua squadra è molto forte e da qui in avanti può solo migliorare. Perché i nerazzurri hanno una rosa ampia, profonda che a lungo andare dovrebbe fare la differenza. Il Milan adesso è arrivato al momento della verità perché avrà due partite in cui si alza l’asticella (Liverpool e derby) e qualcosa di più dovremmo capire. Restando fra le grandi, la Juve mi sembra un po’ in frenata ma ha le potenzialità per invertire la rotta".