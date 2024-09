Dopo tre giornate di campionato, Fabio Capello fa il punto sulla Gazzetta dello Sport approfittando della prima sosta. "Rispetto alle prime due uscite, la Juventus ha fatto un passo indietro. Non è stata quella che ha dominato il Verona e il Como, avversari di livello più basso rispetto alla Roma. La Juventus, al primo ostacolo con una grande squadra, è apparsa un po’ più lenta rispetto al solito e non ha mostrato il gioco visto nelle prime due partite".

"La ripresa del campionato sarà interessante - spiega Capello -. Dopo le prime tre giornate riesci a intuire cosa sta andando e cosa no. Il Milan, ad esempio, ha qualche problema. Alcuni giocatori non stanno rendendo come dovrebbero. Il mio focus è sulla difesa: l’annata precedente i problemi erano lì, ma queste prime tre partite hanno evidenziato esattamente ciò che avevamo visto la stagione scorsa. Inoltre, l’atteggiamento di Leao e Theo non mi è piaciuto. Con quel gesto del cooling break hanno dato l’idea di essere due bambini capricciosi. Arriviamo all'Inter, infine. Il 4-0 rifilato all’Atalanta è stato una prova di forza eccezionale. Semplicemente i nerazzurri sono tornati ai valori che conoscevamo e che abbiamo apprezzato l'anno scorso. Era e resta la superfavorita per lo scudetto. Parliamo di una squadra che ha voglia di migliorarsi, e il manifesto di ciò che dico resta Barella. L’eurogol segnato alla Dea è stato eccezionale, ma mi ha colpito ancora una volta la sua voglia di vincere, di correre, di lottare fino all’ultimo pallone. Il derby sarà interessante".