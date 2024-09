Inter ancora favorita? Fabio Capello non ha dubbi sulla lotta scudetto: "I ragazzi di Simone Inzaghi hanno lo scudetto sul petto non a caso. L’Inter è profonda nella rosa, ha due squadre di livello e, soprattutto, a differenza delle altre riparte con meccanismi già collaudati: tutti sanno cosa fare e quando farlo", spiega l'ex tecnico alla Gazzetta dello Sport.

Eppure dopo due giornate la nuova Juventus di Thiago Motta aveva davvero impressionato, con il doppio 3-0 contro Como e Verona. Il pari con la Roma è già una piccola frenata?

"Mi sembra normale che i bianconeri siano ancora in rodaggio. La formazione scesa in campo nel primo tempo di ieri, pur essendo la stessa che aveva vinto a Verona, si può definire come sperimentale".

La Juve resta l’anti Inter?

"Presto per dire se ci sia una anti Inter, che siano i bianconeri o un’altra squadra. Però c’è una considerazione da fare: la Juve concede molto poco alle avversarie ed è l’unica in campionato a non avere ancora subito gol. E questo è un particolare molto importante in Italia. Tra l’altro, anche a Bologna Thiago Motta aveva dimostrato di essere un ottimo allenatore nell’organizzare la fase difensiva, quindi non credo proprio sia un caso".

Cosa manca ai bianconeri per arrivare all’altezza degli attuali campioni d’Italia?

"Il tempo, innanzitutto il tempo. Come ho già detto, l’Inter è una macchina rodata che viaggia a pieni giri. Può avere qualche piccolo intoppo, ma ha certezze acquisite come basi. Inzaghi l’allena da tre anni, ha fatto una finale di Champions e vinto uno scudetto. La Juve, invece, è ancora in costruzione".