Ospite sulle frequenze di Radio Deejay, durante la trasmissione 'Deejay Football Club', l'operatore di marcato Giovanni Branchini ha parlato così della percentuale di merito che va attribuita agli allenatori se una squadra raggiunge i propri obiettivi aziendali, come ad esempio sta succedendo all'Inter di Simone Inzaghi: "Io do maggior peso sempre alla società, ma non per voler sminuire il lavoro dei tecnici - la sua premessa -. E' molto difficile trovare una squadra vincente se la società ha delle problematiche. Noi vediamo l’excursus degli ultimi anni dell’Inter, che indubbiamente vive una condizione assai particolare, con una proprietà piena di problemi e lontana. Sicuramente una proprietà non invidiabile, senza voler criticare, ma parlo di una realtà inconfutabile. Eppure c'è una società strutturata, da Marotta ad Ausilio, passando per Antonello e Mozzillo che fanno un corpo unico con la squadra. Dietro la squadra che fa bene e gioca meravigliosamente c'è sempre un'ottima società. Forse l'unica eccezione è il Napoli dell'anno scorso".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!