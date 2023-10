Lungo intervento in conferenza stampa dell'allenatore del Bologna Thiago Motta che durante la conferenza prima della trasferta di San Siro contro l'Inter ha ampiamente parlato della sua squadra e degli avversari. Proprio sulla squadra di Simone Inzaghi, l'attuale tecnico rossoblu con un grande passato in nerazzurro azzarda un paragone con la sua Inter, ovvero quella del Triplete: "La stessa voglia di combattere, la compattezza, l’idea di darsi una mano, correre. Eto’o faceva il terzino, ricordate…? Ormai guardi le squadre e tutti corrono, uniti. Si aiutano. Il risultato dello scorso anno ha dato ulteriori certezze a questa Inter, una consapevolezza maggiore del gruppo che sta crescendo: non arrivi in finale di Champions per caso" riporta Gazzetta.it.

