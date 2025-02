Nei giorni scorsi, l'ex dirigente della Dinamo Zagabria Zdravko Mamić ha tenuto una conferenza stampa di due ore a Mostar, in cui ha parlato davvero di tutto e di più a proposito del passato e del presente del club croato. Toccando anche il tema Petar Sucic, il giocatore che a giugno lascerà la Croazia per indossare la maglia dell'Inter, e rivelando a questo proposito un aneddoto: "Sapete che sono stato io a portarlo alla Dinamo dallo Zrinjski? Questo è un argomento proibito. Ho chiamato Vlatka Peras (presidente del club, ndr) e ho detto di organizzare il trasferimento. Quando Igor Biscan portò la Dinamo alla preparazione estiva, Sucic non era nella lista, così Vlatka ordinò che anche il giocatore venisse convocato. Poi Sergej Jakirović ha riposto la sua fiducia in Sucic e lo ringrazio".

Biscan che, ai microfoni di Sportske Novosti, risponde a Mamic fornendo la sua versione dei fatti: "Prima che mi venisse dato l'ordine, diciamo la verità, è successo questo: prima dell'inizio dei preparativi e alla vigilia del calciomercato di quell'estate 2023, ho ricevuto dalla dirigenza del club una lista di circa 25 giocatori che erano considerati fuori dal progetto e che costavano 4 milioni di euro di ingaggi al club. Il problema era che, secondo loro, nessuno di loro, tranne Marko Tolić, aveva ricevuto un'offerta da qualche club e, allo stesso tempo, rappresentavano un grave onere finanziario per la Dinamo e bisognava liberarsene. Mi è stato chiaramente detto di provare a trovare tra loro dei rinforzi per la stagione successiva... Ho deciso di osservare più da vicino alcuni di questi giocatori e tra questi c'era anche Petar. Ne ho visto il potenziale e ho deciso di portarlo in ritiro. Ho visto un ragazzo che potenzialmente poteva essere interessante e, alla fine, dopo alcune sessioni di allenamento, mi è diventato chiaro cosa provavo per lui. Il resto è noto. È interessante notare che ai suoi esordi nella prima squadra i media lo chiamavano la scoperta di Biscan, il che è facilmente verificabile, ma quando divenne chiaro che stava diventando un giocatore serio, il merito iniziò ad essere attribuito ad altri.Niente di strano, sono abituato a questo tipo di trattamento da parte dei media", ha ricordato l'ex allenatore della Dinamo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!