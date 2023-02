Nella panoramica sulle italiane impegnate in Europa fatta ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Beppe Bergomi non poteva non soffermarsi sull'Inter, che prima di affrontare il Porto in Champions League dovrà riscattare con l'Udinese il pari che si è fatta imporre dalla Samp lunedì scorso: "Inzaghi sta facendo un ottimo percorso, ha ereditato una squadra che aveva vinto lo scudetto, ma senza pezzi importanti - le parole dello Zio a proposito delle recenti critiche fatte dalla Curva Nord al tecnico -. Ha portato due coppe e si è giocato il campionato alla prima stagione, ha vinto una coppa, è ancora in Champions e in Coppa Italia nella seconda... A Genova l'Inter ha tirato in porta 23 volte, poi pareggi e la colpa è sua, ma non funziona così. Non mi faccio ingannare dal risultato, ci sono troppe critiche per l’Inter. Non dribbla molto purtroppo, deve arrivare sempre attraverso il gioco al gol e non è facile. Io sono per Inzaghi".

Togliere la fascia a Skriniar e scegliere Lautaro come capitano del presente e del futuro è la scelta giusta?

"Penso di sì. L'Inter ha riconosciuto la professionalità di Skriniar, che però non ha sposato il progetto e quindi è giusto dare un segnale. Il Toro ha trovato continuità di rendimento, ha quei requisiti caratteriali per fare il capitano".