Sulle pagine della Gazzetta dello Sport trova spazio anche l'analisi di Beppe Bergomi. "Un distacco enorme a questo punto della stagione. Nel 2023, l’Inter era stata capace di partire forte, di battere il Napoli e di accorciare subito a meno otto. Ma invece di sfruttare l’entusiasmo del momento, pochi giorni dopo è andata a pareggiare 2-2 a Monza. Questo non te lo puoi permettere quando davanti hai una squadra che non conosce pause e dimostra ogni partita di essere superiore alle altre e di meritare in pieno il vantaggio. Il Napoli gioca benissimo, ma anche l’Inter quando sta bene fisicamente esprime un bel calcio. Il problema è mantenere il livello alto di prestazione per diverse gare", spiega lo Zio.