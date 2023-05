Un confronto a distanza prima del derby, a suon di telecronache e non solo: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è protagonista di un'intervista doppia per Prime Video con Sandro Tonali del Milan a poche ore dal calcio d'inizio della semifinale di Champions League. Il primo pensiero è suggerito dalla telecronaca di Sandro Piccinini che sancisce l'approdo tra le prime quattro d'Europa: "Fa effetto sentire l'Inter in semifinale dopo tutto questo tempo... Dopo quanto ho pensato al Milan? Praticamente dieci minuti prima, già dopo il 3-1 al Benfica c'era questo pensiero".

I cori dei tifosi.

"Forse il momento più bello della mia vita calcistica è stata l'accensione delle torce dopo il gol al Benfica, un momento magico che non dimenticherò mai".

Il ruolo del padre.

"Sono di Cremona, per 7-8 anni ho fatto avanti e indietro da Bergamo e lui mi ha sempre portato, abbiamo fatto tanti chilometri e tanti sacrifici insieme. Anche nei momenti più bui, i miei genitori mi sono sempre stati molto vicini. Ti danno l'energia per andare avanti quando magari ti senti stanco e vuoi mollare".

L'Euroderby del 2003.

"Son stati due pareggi, al giorno d'oggi sarebbero supplementari... Non ero quasi ancora nato, capisco possa essere un dramma essendo un derby oltre che una semifinale. Questa di oggi non può essere una rivincita: ne ho sentito parlare spesso, ma non è così".

Le parole di Barella dopo l'assist col Benfica.

"Io e Nico abbiamo un grande rapporto anche fuori dal campo, per cui viene più voglia cercarlo n campo. Lui fa sempre quel movimento, basta mettergli la palla lì e fa gol".

Sei il difensore che ha fatto più assist in Champions League, come mai?

"Penso sia stata sempre una mia caratteristica, nasce tutto dal vivaio dell'Atalanta e da Mino Favini che mi ha insegnato un sacco di cose. Badava più alla tecnica che all'aspetto fisico, non guardava i giocatori più strutturati e questo mi ha servito per diventare quello che sono oggi".

Il ricordo di Barcellona-Inter 2010.

"Ricordo molto bene la spazzata di Lucio, che diede respiro a tutti quanti... Sarebbe stupido negare di avere il sogno di andare in finale. Siamo qui e faremo di tutto per arrivarci. Cosa sarei disposto a fare per la finale? Sono molto legato ai miei capelli, potrei rasarmi completamente".

