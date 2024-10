Anche nella posizione per lui atipica di regista, Nicolò Barella ha convinto il Panel degli osservatori della UEFA che lo ha eletto Player of the Match della sfida tra Young Boys e Inter di Champions League. Questa la motivazione: "È sempre stato solido con la palla, ha sempre mantenuto un ottimo posizionamento in campo tra difesa e attacco, è sempre stato dominante nei duelli ed è stato un ottimo leader in campo con i suoi passaggi di precisione".

