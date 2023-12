In tanti, soprattutto negli ultimi giorni, stanno parlando della coperta corta per Inzaghi in attacco, con l'esigenza di reperire già sul mercato invernale un'alternativa funzionale. Un arrivo in attacco, però, pare possa essere possibile solo dopo un addio nello stesso reparto. E allora riecco le voci su Alexis Sanchez: secondo il portale Almodrj, Marcelo Gallardo, da poco allenatore dell'Al-Ittihad, avrebbe contattato il cileno per provare a convincerlo a raggiungerlo in Arabia Saudita a gennaio.

🚨🚨🚨 عاااااجل - الشرق الاوسط : تواصل المدرب مارسيلو غاياردو مع اللاعب اليكسيس سانشيز لإقناعه بالانضمام لنادي الاتحاد في الفترة الشتوية !!!!! pic.twitter.com/T4PsvFexPC — المدرج الذهبي - Almodrj (@AImodrj) December 24, 2023