Si aggiungono nuovi ospiti alla partita-evento organizzata per il ritiro di Adriano, in programma il prossimo 15 dicembre allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro. Come riferisce Globo Esporte, l'Imperatore ha confermato anche la presenza di Marco Materazzi, oltre a quella di altri ex nerazzurri come Ivan Ramiro Cordoba, Nicolas Burdisso, David Pizarro e Carlos Gamarra. L'ospite d'eccezione sarà Zico, uno dei tanti brasiliani che parteciperanno alla serata al pari di Ronaldo Angelim, Julio Cesar, Sávio, Athirson, Léo Moura, Beto, Zé Roberto, Reinaldo, Emerson Sheik, Denílson e Vagner Love.

L'evento è organizzato da MTR7, che ha già alle spalle esperienze in questo ambito: nel 2019, in Shalom Game, coinvolse star del calibro di Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, Bebeto, Aldair ed Emerson.

