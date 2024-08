Adesso c'è anche l'ufficialità: la FIFA ha lanciato l’asta per i diritti tv del nuovo Mondiale per Club in Europa. Le emittenti avranno la possibilità di "trasmettere incontri unici, tifosi appassionati e sfide drammatiche in un torneo emozionante e inclusivo".

"La FIFA cerca inoltre di preservare il diritto di coinvolgimento dei club partecipanti, quando applicabile, inclusa l’Associazione dei Club Europei (ECA), attraverso uno stile innovativo, collaborativo e progressista di consultazione e decisione - si legge nel comunicato diramato dall'organo di governo del calcio mondiale -. Questo per garantire che le fondamenta del torneo siano costruite saldamente dal basso, beneficiando dell’esperienza, della competenza e dei preziosi contributi sia della FIFA che dei club partecipanti provenienti da tutto il mondo. Pertanto, la FIFA si riserva il diritto di coinvolgere i club partecipanti (compresi quelli rappresentati dall’ECA) per quanto riguarda gli elementi di valutazione, analisi o decisione di questo processo ITT".

