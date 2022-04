Dopo il tourbillon di due giorni fa, adesso, purtroppo, la notizia ha i crismi dell'ufficialità: Mino Raiola non ce l'ha fatta. Ad annunciare la scomparsa del procuratore di Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Gigio Donnarumma e Paul Pogba è stata la sua famiglia tramite una nota ufficiale pubblicata sul suo Twitter nella quale si legge: "Annunciamo la morte di Mino Raiola, il più straordinario procuratore di sempre. Ha lottato fino all'ultimo con tutte le sue forze, come faceva per difendere i suoi calciatori".