Dopo la vittoria di misura del Milan sulla Fiorentina l'Inter ha l'obbligo di uscire con i 3 punti dal match con l'Udinese di scena alle 18 alla Dacia Arena. Handanovic recupera dal problema all'addome e torna titolare tra i pali della porta nerazzurra, in difesa ancora out Bastoni mentre a centrocampo è assente per squalifica Calhanoglu: nel consueto 3-5-2 Inzaghi conferma Dimarco con De Vrij e Skriniar nel pacchetto arretrato. Sulle fasce Darmian scalza Dumfries a destra, a sinistra come sempre c'è Perisic, in mezzo gioca Gagliardini e non Vidal nel reparto completato da Brozovic e Barella. In attacco si riforma il tandem Dzeko-Lautaro Martinez. Modulo speculare per i friulani allenati da Cioffi: la linea dei centrocampisti è formata da Molina, Arslan, Walace, Pereyra (al rientro) e Udogie, in avanti fiducia a Success in coppia con Deulofeu.

Grande equilibrio sul piano tattico tra le due squadre schierate a specchio, con l'Udinese che affidandosi ad azioni rapide e in verticale fa valere anche la fisicità dei suoi elementi in mediana. Arslan, Walace e Pereyra ringhiano sui tentativi di ripartenza dell'Inter, Molina attacca sulla destra accendendo il duello con Perisic, Success e Deulofeu si muovono per offrire le sponde agli inserimenti dei compagni. Dall'altra parte l'Inter ci prova come al solito tramite le armi dei suoi due esterni: a destra Darmian è sguinzagliato in area e punta il secondo palo quando i cross partono da Perisic o Dimarco. Al 10' l'ex United viene anticipato di testa ma rimedia il primo calcio d'angolo, ne segue un secondo sul lato opposto e battuto da Dimarco, sul primo palo sbuca indisturbato Perisic, che sganciandosi dalla marcatura distratta di Success riesce a battere Silvestri e portare l'Inter in vantaggio. Al 27' l'attaccante nigeriano si fa male e costringe Cioffi alla prima sostituzione, in campo al suo posto Pussetto. Dopo il gol subito l'Udinese ha anche cambiato atteggiamento: altissima la linea della difesa e anche il pressing avviato già dai suoi attaccanti nei confronti del primo palleggio dei difensori nerazzurri. Walace prova a non dare tempo di manovra a Brozovic, ma l'Inter riesce comunque a uscire dalla morsa grazie alla tecnica degli altri palleggiatori, sfruttando intelligentemente le falle nello schieramento fin troppo sbilanciato dei friulani. Al 40' Barella rifinisce al limite per Lautaro, Silvestri respinge lo scavetto del Toro ma sulla ribattuta Pablo Mari atterra Dzeko: calcio di rigore deciso al VAR da Chiffi, Lautaro centra il palo ma sulla traiettoria deviata da Silvestri l'argentino si corregge di testa. Il primo tempo si chiude con un'Udinese ancora più nervosa e agguerrita (anche perché Chiffi non vedendo il tocco del portiere aveva inizialmente annullato la rete di Lautaro), l'Inter tiene botta difendendosi con ordine e provando a colpire l'avversario in ripartenza. A sinistra il duello tra Perisic e Molina si infiamma su entrambi i fronti.