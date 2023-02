Non è detto che domani parta titolare contro il Porto in Champions League, anche perché nelle gerarchie di Simone Inzaghi è stato scalzato dall'undici tipo da Francesco Acerbi. Eppure Stefan de Vrij non perde mai il sorriso e la sua abituale disponibilità con i tifosi. Anche oggi, prima di varcare i cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile, l'olandese si è intrattenuto con la gente all'esterno per autografi e selfie. A seguire le immagini (CLICCA QUI SE SEGUI DA APP).