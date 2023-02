Segnano Riccardo Orsolini e Stefan Posch, il Bologna vola. Seconda vittoria esterna consecutiva per i felsinei, propiziata in particolare da un colpo di testa del difensore austriaco, che dopo l'Udinese manda al tappeto a domicilio anche la Fiorentina che con Riccardo Saponara aveva pareggiato l'iniziale vantaggio siglato da Orsolini, per una vittoria che fa accomodare la squadra di Thiago Motta in una posizione di classifica molto comoda. Rivedi gli highlights della gara del Franchi.