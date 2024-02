Finisce in parità e a reti involate il match tra Monza e Verona. Poche emozioni e niente gol, con l'arbitro Massa che concede un calcio di rigore in favore dei padroni di casa, ma giustamente viene richiamato dal Var per annullarlo. Da segnalare un eurogol sfiorato in acrobazia da Colpani.