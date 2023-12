Vittoria di misura per la Lazio che oggi ha piegato per 1-0 in casa il Cagliari. Decisiva la rete realizzata all'8' da Pedro, che si è sommata all'espulsione rimediata dai rossoblu al 27' (fallo di Makoumbou su Guendouzi che ferma una chiara occasione da gol). Nel finale è Provedel a salvare la porta biancocelesti.

Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.