La prima volta da capitano è impossibile da dimenticare, a maggior ragione se arricchita da una super doppietta all'esordio in campionato. Lautaro Martinez sa come si fa e l'Inter ha voluto celebrare questo doppio traguardo con un video esclusivo e concentrato tutto sul Toro nerazzurro. Ecco le immagini più spettacolari della Lautaro Cam in occasione di Inter-Monza. Buona visione.