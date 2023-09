Prima sconfitta stagionale per l'Inter che cade in casa contro il Sassuolo. Dopo un buon primo tempo, chiuso in vantaggio solo 1-0 grazie alla rete di Dumfries, nella ripresa arriva la rimonta neroverde: prima segna Bajrami su papera di Sommer, poi nella ripresa Berardi realizza l'eurogol del definitivo 2-1. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.