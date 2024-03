Grande vittoria per il Bologna, che supera a pieni voti un altro esame di maturità. Il maestro Gasperini si vede superato dall'allievo Motta tra le mura amiche, dopo aver visto la sua Atalanta passare in vantaggio deve arrendersi alla rimonta rossoblù, l'ennesima in una sfida importante nella stagione magica degli emiliani. Nel primo tempo è Lookman a inaugurare le danze sul tabellino, all'intervallo la Dea è in vantaggio ma nella ripresa si fa ribaltare. Dei grandi uomini mercato Zirkzee e Ferguson (il primo su calcio di rigore) le reti che fissano poi il punteggio finale sull'1-2. Di seguito il video con gli highlights della partita.