Non sarà facile per André Onana togliere lo status di portiere titolare dell'Inter a Samir Handanovic, capitano e ormai colonna dello spogliatoio da anni. E' il pensiero espresso da Julio Cesar, grande ex numero uno dei nerazzurri, a proposito della concorrenza che lo sloveno incontrerà con l'arrivo del camerunese: "Samir Handanovic è un portiere che conosce bene l'atmosfera dell'Inter, sa come comportarsi dentro la società. Penso che, anche se arriverà Onana, lui si allenerà per essere titolare. La vittoria dello scudetto quest'anno gli darebbe ancora più forza, convincendo la società che può essere il numero uno perché ha talento e cura molto i dettagli a livello fisico. Può fare ancora 1-2 anni da numero uno".