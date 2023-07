Claudio Vigorelli è entrato poco fa nella sede dell'Inter e, dopo un breve incontro, si è soffermato a parlare al piano zero del The Corner con il CEO nerazzurro Alessandro Antonello. Ufficialmente si è trattato di una visita di cortesia, probabile che si sia parlato di argomenti extra mercato, come marketing o sponsorizzazioni. Negato ogni discorso su Willy Gnonto, rappresentato proprio dall'agente. Di seguito il video (clicca qui se leggi da app):