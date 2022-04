Dopo aver lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile in pullman, l'Inter è partita attorno alle 18 dalla stazione dei treni di Rho direzione Bologna, dove domani sera sfiderà la squadra di Sinisa Mihajlovic per il recupero della prima giornata di ritorno di Serie A (kick-off ore 20.15). Nella comitiva nerazzurra - accolta da una trentina di tifosi - non c'erano Arturo Vidal, Robin Gosens e Felipe Caicedo, rimasti a casa per recuperare in vista dei prossimi impegni. 'Aggregati' al gruppo anche i dirigenti Piero Ausilio e Dario Baccin. Di seguito il video della partenza: