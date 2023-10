In corso di svolgimento presso il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano il pranzo tra le dirigenze di Inter e Benfica. Presenti Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Javier Zanetti per quel che riguarda i nerazzurri e Manuel Rui Costa, tra gli altri, per il club lusitano. Ecco il video dell'arrivo dei dirigenti nerazzurri.

L’arrivo dei dirigenti dell’Inter al pranzo UEFA ️ pic.twitter.com/E4MVqqvDVi — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 3, 2023

