Dopo aver battuto l'Inter, il Bologna si concede il lusso di fermare anche il Milan costringendolo al pareggio per 1-1. Una sola occasione per gli uomini di Thiago Motta, nata praticamente poco dopo il calcio d'inizio e concretizzata da Sansone dopo nemmeno un minuto di gioco. Il Milan, prima del bolide di Pobega a mettere i conti in parità. Nel video in basso gli highlights del match del Dall'Ara.