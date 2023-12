Davvero numerosi i tifosi della Real Sociedad che hanno invaso il centro di Milano per trascorrere il tempo in attesa della partita di stasera al Meazza contro l'Inter, con in palio il primo posto nel girone D di Champions League. Intervistati dall'inviato Simone Togna, i sostenitori baschi hanno ammesso il valore dei nerazzurri, giudicati la miglior squadra d'Italia, ma hanno anche mostrato grande convinzione nelle capacità della propria squadra, che può anche pensare di vincere. A seguire le immagini.