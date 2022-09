Prima sconfitta stagionale in Serie A per la Juventus, che coincide con il primo successo nella massima serie per il Monza. Al Brianteo il match finisce 1-0 in favore della formazione brianzola, che si impone grazie a una rete di Gytkjaer. Da segnalare anche l’espulsione rimediata da Di Maria. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.