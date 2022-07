"In questo momento momento la priorità del mercato è assolutamente un difensore di centro, centro-destra. Andiamo con ordine. Oggi sta facendo le visite il sesto italiano ovvero Samuele Birindelli. Se supererà le visite mediche firmerà ma non abbiamo nessun dubbio - continua -. Abbiamo una rosa forte se no non saremmo andati in Serie A. Io e il presidente Berlusconi in accordo con Stroppa stiamo cercando di fare un upgrading mettendo giocatori più forti di quelli che abbiamo. La cosa positiva è che nessuno ci vede come una neopromossa, perché sanno che la proprietà è la stessa di quella del Milan e magari ci chiedono più soldi".