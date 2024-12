Il Como ritrova la vittoria, tornando a respirare in extremis. Due a zero alla Roma grazie alle reti di Gabrielloni e Nico Paz. I lariani toccano quota 13 punti in classifica, provando a risalire la corrente dopo un periodo brutto in termini di risultati. La Roma ferma nuovamente la sua corsa. Di seguito gli higlights della partita giocata al Sinigaglia alle 18:00.