Istanbul è sempre più nerazzurra. La città turca si sta pian piano riempiendo di vari tifosi della Beneamata (e anche certamente del City) provenienti da diverse parti del mondo e con storie tutte diverse e variegate. La redazione di FcInterNews.it ha pizzicato un tifoso dell'Inter particolare che per seguire il suo grande amore ha percorso quasi 1600 km in bici, per tenere fede al famoso coro che, a fine intervista, parte in sottofondo "per tutti quei km che ho fatto per te…".

Parliamo di Francesco, alias Cesco Magic racconta: "Sono partito lunedì 29 maggio e sono arrivato oggi, 8 giugno. Dopo quasi 1600 km quasi di pioggia, vento, imprevisti, fatica immensa, cani selvaggi, autostrade... E un viaggio senza regole attraverso diversi Paesi. Ho attraversato Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Grecia e poi sono arrivato in Turchia".

Superate difficoltà come quelle che dovrà superare l’Inter sabato…

"Sì, diciamo che le mie sono state più difficili di quelle che dovrà affrontare la squadra perché noi siamo la fragola e loro sono la macedonia. E la macedonia non è buona senza la fragola quindi noi abbiamo la possibilità di rendergli la vita difficile".

Volendo fare un’analogia col ciclismo, possiamo dire che loro sono Pogacar e noi Vingegaard?

"Sì, perché loro hanno tutto da perdere e noi solo da guadagnare. Io me la sento bene, sono fiducioso. I ragazzi sono motivati e sul pezzo, tanti si sono resi conto che è l’occasione della vita perché per questa rosa tre-quattro giocatori possono sognare di rifare una cosa del genere. Alcuni sono a fine carriera, altri sono arrivati qui per caso. Dopo domani capiremo tante cose: il futuro dell’Inter, della società e di tanti giocatori".

Chi la risolve?

"Spero il numero dieci".

Chi te lo fa fare? È l’altra domanda…

"Nessuno. È essere interisti e non è facile, soprattutto nei momenti di difficoltà che si hanno negli anni e questa cosa l’ho fatta per far capire l’amore che si prova per questi colori e questa squadra che va oltre ogni cosa e non dipende solo dalla vittoria perché partire all’indomani magari di una sconfitta per 3-0 vuol dire amore e attaccamento. Partire per un luogo senza sapere se vedrai o meno la partita vuol dire amore".