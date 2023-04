Arrivano nuovi retroscena del finale rovente di Juventus-Inter. Come si vede chiariamente in un video pubblicato su Twitter, Cuadrado colpisce con un pugno Handanovic. I due sono stati poi espulsi dall'arbitro Massa. Resta da capire quali saranno le decisioni del Giudice Sportivo, ma le immagini non lasciano spazio ad interpretazioni. L'esterno della Juventus rischia una lunga squalifica e non è da escludere possa anche riguardare il campionato.