La grande prestazione di Davide Frattesi al Meazza è solo l'ultima in questa stagione che ne ha confermato le indubbie qualità. Non a caso la prossima estate sarà uno dei giocatori più ricercati sul mercato, accostato anche all'Inter sia in passato sia più recentemente. L'AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, lasciando l'Assemblea di Lega Serie A ha risposto in fretta e furia, sorridendo, a una domanda di mercato sul centrocampista: "Per Frattesi ci sono richieste", salendo poi sull'auto che lo ha portato via. A seguire le immagini.

