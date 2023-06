L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo fa sul serio per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter è uno dei grandi giocatori d'Europa finiti nel mirino dell'Arabia Saudita. C'è la prima offerta, ma la dirigenza nerazzurra vuole monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Arrivano i soldi per Frattesi? Ne parliamo nell'appuntamento delle 12 sul nostro canale Youtube. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).