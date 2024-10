Iniziato ufficialmente il countdown per la sfida di domani tra Young Boys e Inter valida per la terza giornata di Champions League e in programma allo Stadio Wankdorf dove a girare è al momento un altro countdown. Quello proiettato sul tabellone dello stadio di Berna che scandisce il tempo dei quindici minuti riservato all'allenamento dell'Inter, e non il solito classico walk around, sotto gli occhi dei media e di una delegazione della dirigenza del club milanese. Presenti a seguito della squadra il direttore sportivo Piero Ausilio e il vice Dario Baccin, in compagnia del Team Manager Matteo Tagliacarne e del Club Manager Riccardo Ferri.

La squadra di Inzaghi, partita da Milano nella mattinata di oggi, ha saltato il classico allenamento aperto alla stampa che normalmente svolge al Centro Sportivo di Appiano, rimandandolo a questo pomeriggio. Svolto il classico torello e qualche esercizio atletico, training propiziato da un breve discorso dell'allenatore a centrocampo e reso simpatico dal solito Thuram. Degna di nota la scivolata incassata dal Tikus, franato a terra e rialzatosi col sorrisone che lo contraddistingue. Di seguito le immagini, foto e video, riprese dal nostro inviato a Berna.

