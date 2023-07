Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. Lo SPECIALE MERCATO con le ultimissime news di calciomercato. Visite mediche per Cuadrado che dà il via alla sua avventura in nerazzurro con qualche polemica. L'agente del colombiano, lo stesso di Correa, ha incontrato la dirigenza. Si muove qualcosa per il futuro del Tucu? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).