Con il passaggio vincente fornito a inizio ripresa che è valso il gol del momentaneo 3-1, Marcus Thuram è arrivato al quinto assist per un gol di Lautaro Martinez in Serie A. Con questo nuovo tassello, il francese si conferma come l'attaccante che ha servito più passaggi vincenti a un singolo compagno di squadra dall'inizio della scorsa stagione. Lo riferisce Opta.