Stagione e momento d'oro per Marcus Thuram, chiamato a guidare l'attacco dell'Inter anche questa sera a Firenze al finco di Lautaro. Tikus conta 13 reti in 23 presenze in questa Serie A, numeri che gli hanno già permesso di eguagliare già la sua miglior stagione a livello realizzativo nei maggiori cinque campionati europei.

Il numero 9 nerazzurro è inoltre anche l’unico giocatore che conta più di 25 reti e più di 10 passaggi vincenti nel corso delle ultime due stagioni di Serie A. Numeri importanti, raccolti da Opta, che sottolineano quanto il francese sia decisivo nello scacchiere di Inzaghi.

