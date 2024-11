Avvio con il turbo per Marcus Thuram, più volte decisivo tra campionato e Champions League in questa prima parte di stagione. Tikus nella Serie A in corso ha realizzato quattro delle sue nove marcature multiple in carriera tra Ligue 1, Bundesliga e campionato italiano.

L'attaccante francese - precisa Opta - può inoltre diventare il terzo giocatore nella storia della Serie A ad arrivare in doppia cifra di reti in una singola stagione realizzando solo marcature multiple, dopo Norberto Höfling nel 1949/50 e Harald Nielsen nel 1962/63.