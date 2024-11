In attesa di capire quale sarà l'esito della trasferta di Verona, il dato certo è che l'Inter ha conquistato finora 11 successi esterni in Serie A nel 2024: nessuna squadra, come ricorda Opta, è riuscita a fare meglio.

Il sito statistico evidenzia poi anche un dato sulla fluidità della manovra della squadra di Inzaghi: l'Inter risulta infatti essere la squadra che gioca di più per vie centrali in questo campionato. Sono ben 2984 i palloni giocati dai nerazzurri in questa porzione di campo, record assoluto in questa Serie A.