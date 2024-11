Ottavo clean sheet su undici partite di Champions League con l'Inter per Yann Sommer. Secondo le statistiche presentate da Sqawka, lo svizzero ha toccato la cifra di 39 interventi, quattro gol concessi e una percentuale del 73% di clean sheets che oggi è la migliore rispetto ad ogni altro portiere con almeno dieci presenze in un club nella storia della competizione.

Yann Sommer has now kept eight clean sheets in just 11 Champions League games for Inter.



◉ 39 saves

◉ 8 clean sheets

◉ 4 goals conceded



His 73% clean sheet percentage is the best of any goalkeeper with 10+ appearances at a club in the competition's history.