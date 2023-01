L'Inter ha perso sei partite in un girone d'andata per la prima volta dal 2016/17 (tra Frank de Boer, Stefano Vecchi e Stefano Pioli). Anche per Simone Inzaghi è una novità, in quanto non aveva mai perso più di cinque gare delle prime 19 da quando allena nella competizione, escludendo la stagione da subentrato nel 2015/16.