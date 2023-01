Con il successo di oggi, il Napoli di Spalletti diventa la terza squadra nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere almeno 50 punti nel girone d'andata in una singola stagione di Serie A, dopo la Juventus e l'Inter. In entrambi i casi finì con la vittoria in campionato della capolista. Il dato è stato riportato da Opta.