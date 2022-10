Lautaro Martínez ha segnato quattro gol in due sfide contro la Salernitana in Serie A, inclusa una delle sue due triplette nella competizione realizzata a San Siro lo scorso marzo. L'attaccante argentino non segna da cinque partite di campionato, tutte giocate dal primo minuto e soltanto una volta nella massima serie ha disputato sei gare da titolare senza trovare il gol (dicembre 2021 - febbraio 2022).