Lautaro Martinez in questo finale di stagione cercherà di raggiungere anche i 30 gol stagionali considerando tutte le competizioni. Complice l'ultimo gol siglato all'Atalanta, il Toro è salito a quota 28 e ora vede il traguardo più vicino: avrà a disposizione la partita contro il Torino e la super finale di Champions League per scrivere un altro record. Sono infatti solo 9 i giocatori nerazzurri a raggiungere quota 30 reti in un solo anno: Lukaku, Eto'o, Milito, Ronaldo, Boninsegna, Angelillo, Nyers, Meazza e Powolny.