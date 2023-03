Il Lecce ha vinto le ultime due trasferte contro avversarie lombarde per la prima volta in Serie A TIM; inoltre, la squadra pugliese ha pareggiato l’ultima gara di campionato giocata a San Siro (2-2 contro il Milan il 20 ottobre 2019) e potrebbe rimanere imbattuta in due partite di fila in questo stadio per la prima volta dal 2000 (2-2 contro il Milan e 1-0 contro l’Inter).