Dopo il 4-4 pirotecnico nel derby d'Italia del girone d'andata, giocato a San Siro lo scorso 27 ottobre, Juventus e Inter potrebbero pareggiare anche la seconda sfida di campionato, in programma domenica sera all'Allianz Stadium, per la quarta volta in assoluto. Nella storia della Serie A, infatti, successo solo nelle stagioni 2001/2002,1994/1995 e 1988/1989.