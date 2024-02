Quella contro l'Atletico Madrid è stata la vittoria numero 15 per Simone Inzaghi nelle 28 partite in Champions League da quando è sulla panchina dell'Inter. Il bilancio è completato da 7 pareggi e 6 sconfitte (due volte contro Real e Bayern, una volta contro Liverpool e City). Inzaghi ha collezionato la somma delle vittorie di Mourinho (10 in 21 partite), di Spalletti (2 su 6) e di Conte (3 su 12).