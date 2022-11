Non sono mancate critiche all'operato di Simone Inzaghi, in questo avvio di stagione. A un certo punto sono circolate persino voci di un possibile avvicendamento. Eppure i numeri sono dalla parte del tecnico: 250 panchine in Serie A con quella d Bergamo, 143 vittorie. Come sottolinea Tuttosport, dal 1983-84 nessuno ha fatto meglio: Ancelotti si è fermato a 140, Conte a 138, Mancini a 135.